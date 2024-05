MotoGp: pole di Espargarò in Catalogna, secondo Bagnaia

Aleix Espargarò con l'Aprilia partirà dalla pole position nel Gp della Catalogna classe MotoGp. Il pilota catalano, con 1'38'190, nuovo record della pista, ha preceduto Francesco Bagnaia con la Ducati e Brad Binder con la Ktm.

Quarto tempo e seconda fila per Pedro Acosta (Ktm GagGas), davanti a Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin, sesto con la Ducati Pramac ma caduto nelle fasi finali delle qualifiche Marc Marquez, costretto a passare per la Q1, non è riuscito a qualificarsi per la Q2 e sarà 13/o nella griglia di partenza della sprint del pomeriggio e la gara di domani

Il pilota dell'Aprilia, già autore del miglior tempo ieri nelle prequalifiche con relativo record, si è confermato più che competitivo sulla pista di casa, soffiando la pole a Bagnaia all'ultimo tentativo e per soli 31 millesimi. Nella griglia di partenza, si piazzeranno in terza fila Raul Fernandez, Alex Rins e Jack Miller, e in quarta Franco Morbidelli, Enea Bastianini e Mavericj Vinales. Quarta fila per Marc Marquez, 14/o il suo tempo, appena dietro al fratello Alex, 13/o.

