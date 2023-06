Moto: ad Alex Marquez le prime libere del gp Italia

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 09 GIU - Alex Marquez (Ducati - team Gresini) si è aggiudicato la prima sessione di prove libere nella classe MotoGp del Gran premio d'Italia all'autodromo del Mugello. Col tempo di 1'46''121, il pilota spagnolo ha battuto di 87 millesimi la Yamaha del francese Fabio Quartararo e di 104 la Ktm del sudafricano Brad Binder. Il primo degli italiani è risultato il romagnolo Marco Bezzecchi (Ducati VR46) 4/o al termine della prove. Più lontano i due piloti della Ducati ufficiale, il piemontese e leader del campionato Pecco Bagnaia al momento solo 16/o, preceduto dal suo compagno, il riminese Enea Bastianini. Pare però che i due, a differenza dei primi, non abbiano provato a simulare il giro di qualifica. E' decisamente andata peggio ad Aleix Espargaro che è scivolato alla curva Bucine del circuito e, una volta rialzatosi da terra, ha raggiunto i box molto claudicante. Già ieri lo spagnolo si era reso protagonista di una caduta in bicicletta mentre si stava allenando e stamani si era presentato in circuito con un tallone dolorante. La prossima sessione di prove libere è fissata questo pomeriggio alle 14,10. (ANSA).