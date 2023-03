Moto: Oliveira salta il GP dell'Argentina

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Miguel Oliveira non prenderà parte al GP in Argentina del prossimo fine settimana dopo l'infortunio all'anca destra riportato nella caduta che lo ha coinvolto in Portogallo, quando è stato centrato dalla Honda di Marc Marquez.

Il pilota del team CryptoDATA RNF, che non sarà sostituito, si concentrerà sul pieno recupero al fine di tornare al massimo della forma per il terzo appuntamento del mondiale MotoGP, in programma a metà aprile ad Austin, in Texas. (ANSA).