Moto: Giappone; Bastianini il titolo? "Vedremo gara per gara"

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Il titolo è un miraggio? Vedremo gara per gara". Il re di Aragon in MotoGp Enea Bastianini non ritiene impossibile una rimonta per il titolo ma è cosciente che sia molto difficile a cinque gare dalla fine della stagione e invita però, invita alla calma: "48 punti per me sono troppi da colmare, ma voglio continuare così ed essere competitivo nell'ultima parte del campionato. Vedremo gara per gara cosa succederà. Abbiamo un buon assetto, è un aspetto positivo".

Ora il calendario lo porterà in Oriente, su piste che non ha mai affrontato su una MotoGP™ a partire dal Giappone con Motegi: "Il campionato è importante e ora sono più vicino a Fabio, Pecco e Aleix. Ciò non mi mette pressione per il momento, i punti da recuperare sono comunque tanti. La cosa più importante sarà partire davanti come nelle ultime tre gare, in prima o seconda fila, perché se sei indietro è difficile fare un bene. Penso alle gare, non al campionato". (ANSA).