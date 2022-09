Gp Aragon: Marquez "felice di esserci, spero di finire la gara"

(ANSA) - ROMA, 15 SET - "E' importante ripartire su un circuito che mi piace come Aragon, era un sogno, che si è realizzato. Devo mantenere la calma, soprattutto se ripenso agli ultimi due anni. So che posso cadere ancora, ma lentamente i muscoli cresceranno". Così Marc Marquez, al rientro alle gare dopo lunga assenza, nella conferenza stampa del giovedì ad Aragon.

"La mia intenzione è chiudere il gran premio, ma devo valutare le mie condizioni, potrei anche fermarmi a metà weekend, dipenderà anche dai tempi sul giro - ha sottolineato il campione della Honda -. Per me è importante capire che livello posso raggiungere e quindi le possibilità del podio sono molto basse, direi 1%. "In ogni caso sono molto contento di tornare in pista, non pensavo di poter correre quest'anno ad Aragon ma i test a Misano mi hanno confortato. Torno in moto anche per preparare al meglio la prossima stagione". (ANSA).