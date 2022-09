Moto: test Misano; Bagnaia il più veloce

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Francesco Bagnaia è stato il più veloce della prima giornata di test a Misano in 1:31.292. Il ducatista ha fatto segnare il miglior tempo nella sessione pomeridiana, mentre in quella mattutina il più veloce era stato Aleix Espargaró in 1:31.531.

In mattinata Marc Marquez è sceso in pista per 39 giri, con il miglior crono in 1:32.395.

Bagnaia, reduce da un poker di vittorie che lo ha rilanciato in classifica, ha preceduto i compagni di marca Luca Marini, Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Johann Zarco, che hanno dunque composto un quintetto di Borgo Panigale in testa. Il piemontese ha girato in 1:31.292, resistendo al time-attack finale di Marini (+0.181). Sesta posizione per Fabio Quartararo, in top-10 anche Enea Bastianini, Maverick Vinales, Brad Binder e Aleix Espargaró. (ANSA).