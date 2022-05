Moto, Italia: nella Moto 3 vince Garcia e allunga in mondiale

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 29 MAG - Sergio Garcia (Gasgas) ha vinto il Gp d'Italia di motociclismo nella classe Moto 3. Lo spagnolo, leader dal Mondiale, giunto secondo sul traguardo, ha guadagnato una posizione grazie alla penalità assegnata al compagno di squadra e connazionale Izan Guevara per essere passato fuori dal nastro d'asfalto e aver tratto vantaggio nel corso dell'ultimo giro. In terza posizione si è piazzato il giapponese Tatsuki Suzuki (Honda). Enorme delusione, invece, per il romano Dennis Foggia, partito febbricitante e caduto alla curva Casanova Savelli nel corso del 10/o giro, mentre era in testa e stava accumulando decimi di vantaggio nei confronti dei diretti avversari. 4/o è giunto il romagnolo Andrea Migno (Honda), che si stava giocando la vittoria all'ultima curva.

"Per me la gara del Mugello lo scorso anno è stata la più difficile, perché qui è difficilissimo vincere e per questo oggi sono veramente felice per questo risultato", ha spiegato Garcia a caldo, appena tagliato il traguardo. Grazie a questo risultato, lo spagnolo è sempre più leader della classifica iridata con 137 punti, 28 in più di Guevara e 42 in più di Masia e Foggia. (ANSA).