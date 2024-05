Leclerc magia in casa, a Monaco la Ferrari è in pole

Tra le strade del Principato il padrone di casa vola. Charles Leclerc detta il ritmo e conquista la pole position del gp di Monaco, piazzando la Ferrari davanti a tutti nel tortuoso circuito cittadino in cui partire primi dà sicuramente un vantaggio enorme, vista la difficoltà a fare sorpassi. Leclerc, che già era stato il più veloce in tutte le prove, si è messo alle spalle la McLaren in evidente crescita dopo gli aggiornamenti, e stavolta con Oscar Piastri che partirà in prima fila con il ferrarista. Terza l'altra rossa di Carlos Sainz.



Si interrompe invece la striscia record di sette pole di fila di Max Verstappen, per la prima volta in apparente difficoltà: la Red Bull del campione del mondo ha chiuso le qualifiche con il sesto tempo, pagando un tocco al muro a Sainte Devote.



Giornata decisamente no per l'intero team, con Sergio Perez addirittura escluso in Q1 e che partirà terzultimo in griglia. Male anche Fernando Alonso, anche la sua Aston Martin è tra le grandi escluse nella prima tornata di qualifiche.

Leclerc

Leclerc si gode invece la 24/a pole della carriera, la terza a Montecarlo: l'ultima volta che il monegasco era riuscito a partire davanti a tutti era stato a Las Vegas, altro circuito cittadino. Il ferrarista in casa ha giocato le sue carte migliori, senza risparmiarsi: perché nei minuti decisivi dopo un tentativo chiuso in 1'10"418 che già sarebbe bastato per la pole, con Piastri fermo a 1'10"424, ha fatto un ulteriore giro veloce abbassando ancora il crono in 1'10"270 che ha lasciato il pilota della McLaren a 154 millesimi. "È stato bello, la sensazione dopo un bel giro di qualifica qui è sempre molto speciale, perciò sono davvero contento - le parole di Leclerc -.



Le qualifiche però non sono tutto, per quanto aiutino molto per la gara, quindi dobbiamo mettere tutto insieme. Ho bisogno di fare una buona partenza e se ci riuscirò spero che Carlos possa seguirmi e andare con me davanti a tutti - ha proseguito il monegasco -. Se saremo in due lì davanti potremo controllare la gara e puntare ad un grande risultato".



E Sainz, che dalla prossima stagione lascerà il posto in Ferrari a Lewis Hamilton, ha detto che farà l'uomo squadra: "Sono contento di vedere Charles in pole e il team con una possibilità di vincere la gara - ha detto lo spagnolo - faremo il possibile per permettergli di conquistare la vittoria. Ha guidato in maniera incredibile per tutto il weekend". Il team principal, Fred Vasseur però predica prudenza: "Charles sta volando dall'inizio del weekend, è stato molto costante con un passo velocissimo fin dall'inizio. Anche Carlos è stato molto bravo con un gran bel giro alla fine, ed è bello avere entrambe le macchine davanti anche in ottica strategia. Ma vedremo, sappiamo che è eccezionalmente importante fare la pole position a Monaco, però non è scontato vincere, per cui dobbiamo fare tutto come si deve".

Non è troppo lontano il ricordo del pasticcio di due anni fa, quando con le Ferrari prima e seconda in qualifica, la pioggia e errori al muretto avevano fatto chiudere Leclerc, partito in pole, ai piedi del podio. Tempo di riscatto per il monegasco che cerca il primo acuto sul tracciato di casa.

Formula One Grand Prix of Monaco - Paractice and Qualifying

Riproduzione riservata © Copyright ANSA