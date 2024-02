Hamilton alla Ferrari dal 2025? L'annuncio forse in giornata

Si fanno sempre più insistenti le voci sull'arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari ed è subito fermento in Formula 1.

L'indiscrezione lanciata dalla rivista internazionale di settore Autosport, riportata anche dal Corriere della Sera in edicola stamattina, parla dell'ingaggio del campione britannico della Mercedes da parte del Team di Maranello a partire probabilmente dal 2025: dei rumors, rimbalzati sui siti, soprattutto inglesi, e sui social, ha parlato anche la BBC dicendo di aver verificato e che "con ogni probabilità è tutto vero". Le stesse fonti di cui parla la BBC avrebbero riferito che "tutti i membri del team Mercedes sono stati convocati per un briefing della squadra con il capo Toto Wolff e il direttore tecnico James Allison oggi" per comunicare la partenza di Hamilton.



