Ferrari vola a +9% in Borsa con i conti e voci su Hamilton

La Ferrari ha chiuso il 2023 con un utile netto pari a 1,257 miliardi, per la prima volta oltre la soglia di 1 miliardo, in crescita del 34% sul 2022. Il margine annuale dell'ebitda è salito al 38,2%, anche in questo caso un record per la casa di Maranello. (ANSA)