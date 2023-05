F1: Monaco,Vasseur 'con la pioggia abbiamo voluto rischiare'

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Avere sin da ora un quadro chiaro è difficile perché non hanno parlato nemmeno i piloti. Di certo è stata una gara caotica. Il primo stint credo fosse buono, Carlos ha cercato di spingere un paio di volte su Ocon ma è rimasto bloccato dietro di lui e ha visto Alonso e Verstappen scappargli via". Questa l'analisi della deludente gara della Ferrari da parte del team principal del Cavallino Rampante, Frederic Vasseur, dopo il Gp di Monaco.

"Siamo rimasti dietro senza possibilità di superare - ha aggiunto Vasseur - e poi quando è arrivata la pioggia abbiamo deciso di correre un rischio, perché eravamo quinti e sesti e potevamo trovarci settimi o terzi, quindi ci siamo presi un rischio. Le condizioni erano difficili da gestire perché nessuno aveva delle previsioni meteo così brutte. Errori? Ci sono stati un paio di incidenti, anche Russell è andato fuori. Qui è andata così, ora ci concentriamo su Barcellona. Lì torniamo su una pista normale. Il passo delle qualifiche qui era buono e cercheremo di ripeterci in Spagna, dove porteremo degli aggiornamenti che speriamo possano darci qualcosa in più in termini di prestazioni". (ANSA).