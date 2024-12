Serie A: Empoli-Torino 0-1

Torna al successo il Torino battendo l'Empoli in trasferta per 1-0. I granata non vincevano dal 25 ottobre (1-0 al Como).

A decidere la gara una perla dello scozzese Adams da 50 metri di distanza, a metà ripresa. Una rete pesantissima che regala i tre punti a un Toro in crisi, di fronte al presidente Cairo, e frena la corsa di un Empoli che era in piena emergenza per ben otto indisponibili, ma che deve recriminare per diverse occasioni fallite.

Primo tempo di marca quasi tutta toscana grazie a una prestazione importante da parte di tutto l'attacco schierato da D'Aversa, supportato con grande energia da Gyasi e Pezzella sui laterali. Empoli che chiude la prima frazione con uno spiccato possesso palla, ma soprattutto con nove corner a uno solo del Toro, frutto di un forcing costante. Pronti via e Vanoli si ritrova con due centrali ammoniti: prima, all'8', Masina per fallo su Colombo, al 12', fallo di Coco su Esposito. Al quarto d'ora prima vera occasione per Gyasi in area, controllo e tiro con Coco bravo a salvare in corner. Sull'angolo segna Ismajli ma la rete è annullata per un fallo di Maleh che sbilancia il portiere granata. Grandi proteste in panchina e l'arbitro Bonacina espelle Piccioni dell'Empoli e Godinho, secondo di Vanoli. Come risposta Sanabria fa paura all'Empoli, al 17', ma la palla esce sul fondo di un paio di metri. Al 24' ci prova Anjorin che calcia sul secondo palo, Milinkovic-Savic respinge. Al 26' conclusione di Colombo, dopo un grande lavoro al limite dell'area, pressato da Walukiewicz ma anche in questo Milinkovic si allunga e si supera mettendo in angolo. Risponde anche Vasquez dall'altra parte: colpo di testa perfetto di Ricci a centro area, il colombiano ha un grandissimo riflesso e di ginocchio respinge. Al 36' si replica con cross di Pedersen e colpo di testa di Sanabria che trova un eccezionale intervento di Vasquez.

La ripresa vede il Torino più motivato, con l'ingresso di Vlasic al posto di Gineitis. Subito due buone occasioni per Colombo da una parte e Lynetti dall'altra. Ma l'occasione è clamorosa per Cacace che a colpo sicuro di sinistro, davanti alla porta spara incredibilmente fuori, un errore davvero grave e pesante. Al 25' infatti arriva la perla di Adams: Vlasic appoggia nel cerchio di centrocampo per l'ex Southampton, controllo e sguardo rapido verso Vasquez fuori dai pali. L'attaccante, entrato poco prima al posto di Sanabria, spara dai 50 metri un destro che si infila in rete superando Vasquez. Lo stesso Adams sfiora la doppietta al 27' con un destro che sfiora il palo da metà area. Il finale è un assedio dell'Empoli a caccia del pareggio,ì ma il Toro regge e cerca di chiudere la gara in ripartenza. D'Aversa non ha molte frecce in panchina e con i cambi la qualità cala insieme all'aumentare della stanchezza. Per Vanoli è una boccata di ossigeno questa vittoria al 'Castellani-Computer Gross' Arena, per l'Empoli al conferma che con otto indisponibili la coperta è davvero corta.

