Gp Monaco: a Verstappen le prove libere, lo inseguono le Ferrari

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Max Verstappen (Red Bull) ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco. Con il tempo di 1:12.462, l'olandese ha tenuto dietro le due Ferrari, ma di poco, dato che Charles Leclerc è staccato di soli 65 millesimi e Carlos Sainz di 109. Lo spagnolo non ha però completato la sessione: è andato a muro nella zona delle piscine, scusandosi via radio con il box.

Dietro alle Rosse si sono classificati Fernando Alonso (+0.220), Lando Norris (McLaren, +0.444) e Lewis Hamilton (+0.498). Settimo tempo per Sergio Perez (Red Bull, +0.529), seguito da Valtteri Bottas (Alfa Romeo, +0.588), Pierre Gasly (Alpine, +0.627) ed e Esteban Ocon (Alpine, +0.700). (ANSA).