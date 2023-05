F1: Monaco, di Sainz il miglior tempo nelle libere 1

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Carlos Sainz ha ottenuto il miglior tempo nelle prime libere del GP di Monaco, in 1'13"372. Il pilota della Ferrari ha preceduto l'Aston Martin di Fernando Alonso (+0.338) e la Mercedes di Lewis Hamilton (+0.663).

Quarto tempo per Sergio Perez (Red Bull, +0.666), quinto per Charles Leclerc (Ferrari, +0.721). Sesto Max Verstappen (Red Bull, +0.872). Seguono Lando Norris (McLaren, +1"095), Esteban Ocon (Alpine, +1"213) e Lance Stroll (Aston Martin, +1.281).

La sessione si è conclusa con qualche minuto di anticipo a causa dell'incidente causato da Alexander Albon, che ha urtato violentemente le protezioni, danneggiando la sua Williams.

(ANSA).