F1: Australia; Leclerc amaro 'sta andando tutto storto'

(ANSA) - ROMA, 02 APR - "La frustrazione è forte, perché alla fine sono tre weekend che tutto è andato storto tra i problemi e la penalità, e adesso questo incidente". Non nasconde tutta la sua amrazza Cherles Leclerc ai microfoni di sky parlando del suo ritiro dopo solo tre curve nel Gran Premio d'Australia. "La stagione è lunga, ma abbiamo pochi punti e dobbiamo riprenderci.

Carlos (Sainz, ndr)? Ieri c'è stata solo un'incomprensione, non c'è da aggiungere altro, spero che abbia il passo per rimontare per lui".

"Se avevo della frustrazione per come erano andate le qualifiche? La vedo in un modo diverso - aggiunge il pilota monegasco della Ferrari - La frustrazione di ieri l'avevo messa da parte, sapevo che la gara fosse lunga. Ho guardato gli on board, in curva 1 sono stato molto attento, e in curva 3 c'era lo spazio all'esterno in fase di frenata. Fernando (Alonso, ndr) però ha dovuto frenare ancora di più perché aveva macchine davanti, e questo ha portato Lance (Stroll, ndr) a mettersi in un posto tra me e Fernando, non è colpa di Lance: credo che sia più un incidente di gara". (ANSA).