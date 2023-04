F1: Australia; Leclerc amaro 'mancato troppo per essere davanti'

(ANSA) - ROMA, 01 APR - "Avevamo paura che la pioggia arrivasse, quindi abbiamo deciso di spingere subito. Purtroppo c'è mancato troppo per essere davanti, ma dobbiamo vedere con la squadra che cosa è successo con Carlos (Sainz, ndr) nel primo settore in Q3". È uno Charles Leclerc amareggiato quello che si presenta ai microfoni di Sky dopo il settimo posto nelle qualifiche del Gp d'Australia. "Era chiaro che dovessi spingere in quel giro, ma Carlos era davanti a me nel primo settore e stava preparando le sue gomme: è un peccato, ma non voglio dire che avremmo fatto necessariamente meglio. Dobbiamo migliorare questo aspetto".

"Dovevamo fare di più" "Penso di avere una macchina più da gara - ha aggiunto il pilota monegasco - ma non giustifica il nostro 7° posto. Avevamo di più, e dovevamo fare un lavoro migliore. Se sono sorpreso dalla Mercedes? Onestamente non mi sono mai preoccupato di loro, sono sempre rimasto concentrato sulla Ferrari".

Leclerc subito dopo aver chiuso le qualifiche, si è sfogato con il suo ingegnere Xavi Marcos: "Una Q3 di mer...a, senza giri di preparazione. La pioggia non è arrivata". (ANSA).