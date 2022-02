F1: Hamilton, mai detto di volermi ritirare

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Non ho mai detto che mi sarei fermato, amo quello che faccio". Lewis Hamilton, spodestato dal trono della F1 da Max Verstappen dopo un ultimo controverso Gran Premio di F1 nel 2021, ha sgombrato il campo dalle voci su un suo possibile ritiro per dedicarsi a tempo pieno alla moda, sua seconda passione.

"Ovviamente è stato un periodo difficile per me ed è stato un momento in cui avevo davvero bisogno di fare un passo indietro" ha detto il sette volte campione iridato, in occasione della presentazione della Mercedes W13, dopo un inverno passato in silenzio.

Hamilton avrà un nuovo compagno di squadra in questa stagione con il suo giovane connazionale George Russell, 24 anni, in sostituzione del finlandese Valtteri Bottas, passato all'Alfa Romeo. I due piloti inglesi saranno alla guida della nuova W13 che segna il ritorno di una livrea grigia, da cui il soprannome delle monoposto Mercedes: "Silver Arrows". (ANSA).