Binotto 'mai sviluppato Sf21, risorse su monoposto 2022'

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Nonostante i progressi compiuti quest'anno in Formula uno dalla Ferrari, il Team Principal Mattia Binotto ha dichiarato che "non abbiamo mai sviluppato veramente l'auto attuale. Abbiamo introdotto alcuni sviluppi all'inizio della stagione e basta". Infatti "tutti i nostri sforzi si sono concentrati fin dall'inizio sull'auto per il 2022", in vista dell'introduzione dei nuovi regolamenti. "Non abbiamo mai fatto compromessi su questo". Così, ha spiegato in un'intervista rilasciata a motorsport-total.com, "non ci è mai passato per la mente di provare in qualsiasi momento a penalizzare il 2022 a favore del 2021". La scuderia di Maranello a due gare dalla fine della stagione è terza nel mondiale costruttori, davanti alla McLaren, dopo aver chiuso il 2020 da sesta e con meno della metà dei punti di oggi.

"Sapevamo già a inizio stagione - ha aggiunto - che avremmo lottato per il terzo posto. Sapevamo che poteva essere molto vicino, ma il nostro obiettivo principale per il 2021 non era il terzo posto. Volevamo provare a fare squadra in tutto, migliorare i dettagli, e il terzo posto è stato solo il risultato".

Quindi, ha ribadito, l'attuale posizione nel mondiale è frutto della "squadra, del modo in cui lavora nei vari weekend e del miglioramento che c'è stato dall'inizio della stagione, e non dello sviluppo della vettura". (ANSA).