Gp Qatar: Leclerc, questa pista l'ho provata solo in bici

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Arriviamo bene a questo fine settimana. Gli ultimi due weekend sono andati bene alla domenica, anche se si trattava di circuiti sui quali abbiamo sofferto negli ultimi anni ed effettivamente anche in queste occasioni ho faticato più del normale, specialmente in qualifica, che invece è un mio punto di forza. Ma le gare sono andate bene e ne sono molto felice, specialmente per il team".

Charles Leclerc così si è espresso nella conferenza stampa del GP del Qatar.

"Ora continueremo a spingere e spero che questo tracciato si adatti ancora meglio al mio stile di guida. Ho fatto solo un giro della pista in bici ieri - ha aggiunto il ferrarista - poi basta, non ho neanche avuto il tempo di tornare a casa tra il Brasile e il Qatar, scoprirò il tracciato domani. La pista mi piace, sembra entusiasmante e divertente. Ci sono molte curve a media-alta velocità, sono quelle che mi piacciono di più affrontare soprattutto con queste vetture di F1, non vedo l'ora di correre". (ANSA).