Gené, Verstappen favorito su Hamilton per titolo iridato

''Vedo Max Verstappen favorito su Lewis Hamilton perché ha più punti in campionato e può gestire il vantaggio in classifica''. Questa l'opinione di Marc Gené, ex pilota di Formula 1 e attualmente commentatore Sky dei Gran premi di F1, oggi presente al Mugello per presiedere alle riunioni dei piloti che si stanno cimentando nelle Finali Ferrari del Challenge, il campionato monomarca del Cavallino Rampante che in questo weekend decreterà i vincitori della stagione 2021.

''Dopo il Gp del Brasile - ha continuato Marc - tutti dicono che Lewis sia il favorito, ma secondo me Max ha quel vantaggio che gli permetterà di stargli davanti fino alla fine. Io sono commentatore di Formula 1 ormai da circa 20 anni e non mi sono mai goduto un mondiale come questo. Siamo molto fortunati di poter vivere un campionato così combattuto''.