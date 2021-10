F1 Usa, Leclerc: 'ultimi aggiornamenti ci fanno sperare'

"Gli ultimi aggiornamenti ci fanno sperare". Parola di Charles Leclerc sulla Ferrari che si appresta a scendere in pista nel prossimo Gp degli Stati Uniti: "Magari la pista è un po' meno adatta alle nostre caratteristiche, ma il pacchetto va nella direzione giusta.

L'obiettivo è stare davanti alla McLaren".

Di Leclerc ha parlato il campione del mondo Lewis Hamilton accanto a lui nel corso della conferenza piloti: "È un leader e un pilota molto forte nonostante la giovane età, spero di poter avere in futuro più occasioni per battagliare con lui".

E poi Hamilton ha parlato del rivale per il titolo Verstappen: "Tra i piloti c'è chi interagisce di più e chi di meno. Un anno fa io e lui a stento ci salutavamo, direi che le cose non sono affatto cambiate. C'e' sempre poco dialogo".