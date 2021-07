Gp Italia a Monza aperto al pubblico al 50% della capacità

Il GP d'Italia a Monza sarà aperto al pubblico con il 50% della capacità. C'è l'annuncio ufficiale via twitter dell'Autodromo brianzolo: ammessi i tifosi con green pass o test molecolare negativo. Per la gara in programma nel weekend del 12 settembre i biglietti per il weekend di Monza sono in vendita.

In particolare, all'Autodromo Nazionale di Monza potrà accedere solo chi è in possesso del green pass o l'esito di una tampone molecolare negativo o, ancora, chi è guarito dal Covid, come stabilito dal decreto legge emanato dal Consiglio dei Ministri. I tifosi potranno essere italiani o provenire da tutti i Paesi da cui è autorizzato il viaggio in Italia secondo le direttive del Ministero dell'Interno.