F1, Domenicali: 'Puntiamo a gara sprint per Gp Silverstone'

"Stiamo definendo gli ultimi dettagli, l'obiettivo è quello di chiudere per il Gran Premio di Imola". L'ad e presidente della Formula 1, Stefano Domenicali ai microfoni di Radio Anch'io lo sport parla del lancio e della sperimentazione di una mini gara al sabato per definire la griglia vera e propria. "Vorremmo un week end molto più intenso - spiega Domenicali - con un'ora di libere il venerdì e poi le qualifiche per la gara sprint la cui classifica definirà l'ordine di partenza della gara vera di domenica. Il tutto per dare più intensità e interesse. Speriamo di definire tutti i dettagli per la sperimentazione che confermo dovrebbe avvenire a Silverstone per poi riproporla il prossimo anno".

Obiettivo portare a termine stagione 23 Gp - "L'obiettivo è di portare a termine la stagione più lunga e più complessa con tutti i 23 Gran Premi, dobbiamo essere pronti a cambiare le cose, ovviamente abbiamo dei piani alternativi". Parola dell'ad e presidente della Formula 1, Stefano Domenicali ai microfoni di Radio Anch'io lo sport. "Credo di aver visto una Ferrari molto più competitiva rispetto allo scorso anno. Mercedes e Red Bull sono un pochino sopra rispetto a tutti gli altri, ma i ranchi sono molto più compatti rispetto allo scorso anno. Il successo del primo Gp in Bahrain ha dimostrato una grande dinamicità in pista. Mi auguro che già a Imola si possa vedere una gara straordinaria". Un calendario a 25 Gran Premi in futuro?: "25 Gp non è l'obiettivo a breve termine, il Sud Africa vuole tornare, stiamo discutendo non per il 2022 ma per il 2023".