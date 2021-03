F1: al via primi test in Bahrain, guida Ricciardo su McLaren

E' di Daniel Ricciardo su McLaren il miglior tempo nelle prime ore della prima giornata di test pre-stagionali per la Formula 1 in Bahrain. Sul circuito di Sakhir, dove si correrà anche domani e domenica, team e piloti sono dalle 8 di questa mattina alla ricerca dei primi dati per l'inizio della stagione che scatta il 28 marzo sempre in Bahrain.

Ferrari in pista con Charles Leclerc attualmente autore del quarto miglior tempo (1'33"242) dietro anche a Gasly su AlphaTauri (1'32"386) e Verstappen su Red Bull (1'32"565). Primi giri anche per Sebastian Vettel su Aston Martin (quinto in1'33"742) e M. Schumacher su ultimo in 1'37"163 e Mick Schumacher.