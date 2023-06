Ciclismo: Evenepoel torna in gara al Giro della Svizzera

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Remco Evenepoel torna in gara domani, al Giro della Svizzera, ad un mese dall'abbandono del Giro d'Italia "sfinito e malato", dopo essere risultato positivo al Covid-19. Con il connazionale Wout van Aert, il belga è tra i favoriti in una gara che si svolgerà su otto tappe. Domani una cronometro di 12 chilometri.

"Certo, non sono al livello che avevo all'inizio del Giro per il quale mi stavo preparando da sei mesi. Ma se non mi sentissi in forma, non partirei", ha detto Evenepoel. Il campione del mondo arriva da un mini stage svolto nelle Ardenne belghe dove si è cimentato mercoledì su una "versione personalizzata" della Liegi-Bastogne-Liegi (231 km per 4.335 m di dislivello, percorsi in 7h08', a oltre 32 km/h di media), la classica che ha vinto ad aprile.

"Penso di essere abbastanza forte per partecipare a una gara del World Tour impegnativa come il Giro della Svizzera", ha aggiunto il leader della formazione Soudal-Quick Step che ha confermato la sua decisione di non partecipare al prossimo Tour de France. Obiettivi prioritari di Evenepoel sono, alla fine di giugno, i campionati belgi e soprattutto i Mondiali di Glasgow ad agosto. (ANSA).