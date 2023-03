Giro di Catalogna; Groves vince in volata la quarta tappa

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - L'australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) ha vinto in volata la quarta tappa del Giro della Catalogna, la Llivia-Sabadell di 188,3 chilometri. Groves si è imposto sul francese Bryan Coquard e sul neozelandese Corbin Strong. Decimo posto per il migliore degli italiani, Simone Velasco.

Classifica generale immutata, con lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) in testa a pari tempo con il belga Remco Evenepoel, terzo Giulio Ciccone con un distacco di 19 secondi.

Domani è previsto un arrivo in salita, a La Port, dopo una tappa di 177km. (ANSA).