Ciclismo: Pidcock trionfa a Siena, è sua la Strade Bianche

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Thomas Pidcock, in 4h31'41", ha vinto per distacco la 17/a edizione della Strade Bianche di ciclismo, organizzata da Rcs Sport, partita dalla Fortezza Medicea, a Siena, e conclusa in piazza del Campo. Il britannico si è aggiudicato la gara lunga 184 chilometri - e con 11 tratti di sterrato - andando in fuga ai -50 chilometri e presentandosi sul traguardo da solo. Secondo il francese Valentin Madouas e terzo il portoghese Alberto Rui Costa. (ANSA).