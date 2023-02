Ciclismo: torna la Milano-Torino, la corsa più antica

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - Milano-Torino, la corsa ciclistica più antica del mondo, torna per la 104/a edizione, il 15 marzo.

Il percorso, presentato oggi a Torino, sarà quasi tutto pianeggiante, partirà da Rho per attraversare l'alta pianura padana toccando Magenta, Novara e Vercelli per portarsi quindi nel Canavese a Caluso e Foglizzo. Poi proseguirà fino a Nord di Torino nella zona del Parco della Mandria. Dopo la Val di Susa gli ultimi 10 km fino all'arrivo di Orbassano.

"La Milano-Torino è un classico sportivo senza tempo - spiega Fabrizio Ricca, Assessore allo Sport della Regione Piemonte -.

Il ciclismo ha in Piemonte una terra d'elezione e può vantare una grande tradizione di atleti e appassionati - spiega. Essere nuovamente al centro di un grande evento sportivo di questo tipo è per noi un onore e un'opportunità". "Come nel 2022 abbiamo confermato la collocazione della classica più antica al mondo nelle sue date originali a marzo, tra la Tirreno-Adriatico e la Milano-Sanremo - sottolinea Paolo Bellino, amministratore Delegato di Rcs Sport-. Le nostre Classiche, oltre ad attraversare la storia del ciclismo, raccontano l'Italia come pochi altri eventi sanno fare creando legami importanti come quello con la Regione Piemonte che si rinnova anno dopo anno".

"E' un vero piacere per la nostra Orbassano essere Città di arrivo della Milano-Torino - commenta Cinzia Maria Bosso, sindaca di Orbassano-. Per la nostra Città si tratta di un'occasione da non perdere per prendere parte a un evento di rilevanza internazionale, un momento di sport di alto livello e forti emozioni." (ANSA).