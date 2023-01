Ciclismo, Tour Down Under: tappa a Bauhaus, Bettiol leader

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain), dopo una caduta senza conseguenze nei chilometri iniziali della corsa, ha vinto allo sprint la 2/a tappa del Tour Down Under di ciclismo, la prima in linea dopo il cronoprologo di ieri, disputata con partenza e arrivo a Tanunda, nei pressi di Adelaide (Australia). Di 3h37'35" il tempo del vincitore, che ha preceduto sul traguardo gli australiani Caleb Ewans, secondo, e Michael Matthews, terzo. Quarto l'italiano Alessandro Covi.

L'altro azzurro, Alberto Bettiol (EF Education First), ha conservato la maglia di leader della corsa a tappe che inaugura la stagione agonistica dei pedali, al termine di una tappa lunga 149,9 chilometri e particolarmente movimentata. "Sono caduto pesantemente, la gara è stata molto nervosa, tanti corridori sono finiti a terra", ha commentato Bauhaus che, a 28 anni, oggi ha conquistato la 20/a vittoria da professionista.

Domani è in programma la 3/a tappa, da Brighton a Victor Harbor, lunga 154,8 chilometri. La corsa australiana si concluderà sabato. (ANSA).