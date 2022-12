Partenza da Barcellona per la Vuelta 2023

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Dopo 60 anni, Barcellona torna a ospitare la partenza della Vuelta per l'edizione 2023, con due tappe il 26 agosto e il 27 agosto. Il ritorno nella capitale catalana - sede d'arrivo della corsa nel 2012 - prevede una cronometro a squadre di 14,6 km per le strade del centro e il giorno seguente il gruppo percorrerà invece 181,3 km tra Mataro e Barcellona, contrassegnati da due salite tra cui l'iconica collina del Montjuic.

"Che La Vuelta torni a Barcellona dopo 60 anni è una grande notizia, non solo perché potremo vivere un grande evento sportivo, ma anche perché ci mostra, ancora una volta, il valore dello sport come motore economico della città", ha dichiarato il vicesindaco di Barcellona, Jaume Collboni. Sarà solo la seconda volta nella che Barcellona ospiterà l'inizio ufficiale della principale corsa a tappe spagnola e la presentazione ufficiale della gara si svolgerà al Palau de la Musica Catalana il 10 gennaio. (ANSA).