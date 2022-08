Ciclismo: Ganna al via alla 6 giorni delle Rose

(ANSA) - BOLOGNA, 03 AGO - Da domani, giovedì 4 agosto, alla 6 Giorni delle Rose di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), storica manifestazione di ciclismo su pista, sarà in gara anche Filippo Ganna. Il campione del mondo a cronometro di ciclismo su strada, del Team Ineos, reduce dal Tour de France, correrà per la prima volta nella madison, e lo farà in coppia con Michele Scartezzini (vicecampione del mondo di questa specialità). La gara a coppie, che prevede anche le prove del giro lanciato, andrà avanti fino a sabato.

Inizio del programma serale tutti i giorni alla 20.15. Al Velodromo Pavesi l'ingresso è gratuito, mentre la manifestazione sarà visibile anche in streaming sulla pagina Facebook '6 Giorni delle Rose - Fiorenzuola' e sul canale Youtube "piacenzatv".

(ANSA).