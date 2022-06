Ciclismo: Tour; Froome in gara con la Israel PT

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Chris Froome, quattro volte vincitore del Tour de France, sarà al via della prossima edizione (il primo luglio da Copenaghen) con il team Israel PT. Il ciclista britannico, 37 anni, ha vinto il Tour nel 2013, 2015, 2016 e 2017. Terzo nel 2018, è stato gravemente handicappato da una caduta nel giugno 2019 e ha ottenuto il 133/mo posto l'anno scorso.

"Ho lavorato eccezionalmente duro quest'anno e non vedo l'ora di dare il massimo. Abbiamo un grande gruppo di corridori" ha detto Froome, in una dichiarazione diffusa dalla squadra israeliana, che acquisirà esperienza nel Tour con il danese Jakob Fuglsang (37), terzo nel recente Giro di Svizzera, e il canadese Michael Woods (35). "La priorità principale per noi è vincere una tappa", ha dichiarato il direttore Kjell Carlström.

(ANSA).