Ciclismo: Milano-Sanremo, rinuncia anche Stuyven

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Dopo il campione del mondo Julian Alaphilippe e il tedesco John Degenkolb anche un altro vincitore in tempi della Milano-Sanremo rinuncia alla 'classica di primavera' in programma sabato. Si tratta del belga Jasper Stuyven, che si è imposto l'anno scorso e che ha fatto sapere oggi, tramite la sua squadra (Trek-Segafredo) , che non sarà al via della 113/a edizione in quanto malato. Il suo posto sarà preso dal danese Mads Pedersen, campione del mondo nel 2019 e vincitore quest'anno di una tappa alla Parigi-Nizza.

"Essermi ammalato proprio adesso - il commento di Stuyven - è motivo di grande delusione. Dopo aver preso parte alla Parigi-Nizza pensavo di non avere problemi, invece non è così".

