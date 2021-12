Sport: Viviani, "dopo Covid l'Italia ha cambiato marcia"

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Vogliamo sempre fare meglio, battuti questi record pensiamo a come ribatterli. L'Italia dello sport quest'anno ha cambiato marcia, essere secondi dietro gli Usa quanto a titoli vinti è la dimostrazione che si è fatto qualcosa di fantastico. Se guardi il mappamondo ti chiedi come sia possibile". Lo ha detto il ciclista azzurro Elia Viviani a margine del Giro d'onore 2021 in corso a Spazio Novecento a Roma.

"La gestione del Covid ha avuto la sua importanza. Da quella situazione l'Italia ne è uscita bene, c'è stata la massima apertura da parte del governo. E ricordo che in quel momento lo sport è stato un problema, perché tutti volevano fare attività.

Tutto questo ci ha dato una motivazione in più dopo essere stati per tanto tempo rinchiusi, ci ha dato quella voglia di ripartire. Ha alzato il livello della qualità di tutti gli eventi e questo ci ha contraddistinto", ha concluso il campione olimpico dell'omnium a Rio 2016 e bronzo a Tokyo 2020. (ANSA).