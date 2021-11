Ciclismo: a Colbrelli e Ganna gli Oscar di tuttoBICI

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Dopo un anno di assenza forzata assenza a causa della pandemia torna la grande festa che chiude idealmente la stagione del ciclismo: a Milano va in scena la 'Notte degli Oscar di tuttoBICI'. Venerdì sera, nell'Hotel Principe di Savoia, brilleranno le stelle più luminose del ciclismo italiano: saranno premiati, come accade ormai da 26 anni, i migliori atleti di ogni categoria, dagli esordienti fino ai professionisti.

La stella di prima grandezza della serata sarà Sonny Colbrelli, campione d'Europa e d'Italia, che in questa stagione ha firmato una splendida impresa, vincendo la Parigi-Roubaix.

Chiuderà il 2021 con l'Oscar tuttoBICI che conquista per prima volta in carriera. Accanto a lui Filippo Ganna, miglior giovane professionista (premio Under 25); la campionessa italiana e bronzo olimpico, Elisa Longo Borghini; il campione del mondo Under 23, Filippo Baroncini; l'Élite, Cristian Rocchetta; gli Juniores, Francesca Barale e Manuel Oioli; gli allievi, Federica Venturelli e Juan David Sierra; gli esordienti, Linda Sanarini, Alessio Magagnotti e Riccardo Benozzato.

Tanti gli ospiti d'onore della serata: fra loro grandi sponsor del ciclismo, tecnici (a Marco Villa, ct della Nazionale su pista, verrà consegnato per il secondo anno consecutivo l'Oscar quale miglior tecnico italiano dell'anno), campioni di ieri e di oggi.

Come da tradizione, la Notte degli Oscar di tuttoBICI ospiterà anche un personaggio dello spettacolo e della comunicazione che ha particolarmente a cuore il ciclismo. Quest'anno sarà la volta della giornalista Giorgia Rossi, volto sportivo di Dazn. (ANSA).