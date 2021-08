Vuelta: estone Taaramae vince terza tappa ed è maglia rossa

L'estone Rein Taaramae ha vinto per distacco la terza tappa della Vuelta, Santo Domingo de Silos-Picon Blanco di 203, precedendo di 21" lo statunitense Joseph Lloyd Dombrowski e di 36" il francese Kenny Elissonde. Lo sloveno Primoz Roglic, fino a oggi maglia rossa, si è piazzato al settimo posto, staccato di 1'48", mentre il migliore degli italiani è stato Giulio Ciccone, decimo con lo stesso distacco di Roglic. Con il successo di oggi Taaramae ha conquistato il primato in classifica generale, in cui ha 4" di vantaggio su Elissonde e 30" su Roglic. Ciccone è ottavo a 57" dal nuovo leader.