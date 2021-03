Ciclismo: Tour 2023 partirà da Bilbao

Partirà da Bilbao, nei Paesi Baschi, il Tour de France del 2023. Lo hanno reso noto gli organizzatori. La grand boucle celebrerà il suo 110mo anniversario partendo dalla Spagna per la seconda volta nella sua storia dopo il via da San Sebastian nel 1992. La tappa di apertura si svolgerà interamente a Bilbao, in un circuito cittadino; anche la seconda tappa rimarrà nei confini dei Paesi Baschi, la terza invece porterà i ciclisti in territorio francese. Sarà la 25esima volta che il Tour parte da una località fuori dai confini francesi, nella maggior parte dei casi (6) è partita dall'Olanda, cinque dal Belgio, quattro dalla Germania.