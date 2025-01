Europa League: Az Alkmaar batte Roma 1-0 con un gol di Parrott all'80' CRONACA e FOTO

AZ Alkmaar batte Roma 1-0 LA CRONACA per la settima giornata della prima fase di Europa League

GOL

Az Almaar-Roma 1-0 - All'80 padroni di casa in vantaggio con un gol di Parrott

AZ Alkmaar vs AS Roma

Claudio Ranieri

LA VIGILIA



Ancora 180 minuti per la Roma per provare a centrare gli ottavi di finale dell'Europa League senza dover passare dal playoff. Un obiettivo difficile, ma non impossibile, a cominciare dalla sfida con l'AZ Alkmaar. Giallorossi quattordicesimi a nove punti, olandesi una lunghezza sotto. Praticamente uno scontro diretto per giocarsi il tutto per tutto poi all'ultima giornata del super girone all'Olimpico contro l'Eintracht di Francoforte.

Ma prima, il futuro passa dall'Olanda con una trasferta che si porta dietro tutte le complicazioni del caso, a cominciare dal rendimento della Roma lontano da casa. L'ultimo successo risale al 25 aprile scorso nel recupero di campionato contro l'Udinese, poi sono passati quasi 300 giorni senza vittoria fuori dalla Capitale. Per questo a Ranieri, in vista della doppia trasferta che aspetta la sua squadra, chiedono cosa dirà alla squadra.

"Nulla, solo che affrontiamo un club che vince da due mesi - spiega l'allenatore -. Io sono abituato a pensare prima a una gara, poi all'altra". Dunque testa all'AZ che sarà un "bel banco di prova", aggiunge. Traguardi e ambizioni, però, continua a non sbandierarne. "Noi conosciamo Roma, meglio promettere solo lavoro e sacrifico - le parole di Ranieri -. E' la ricetta più giusta, evitando di promettere e poi non mantenere. Io ho impostato il mio lavoro sulla serietà e sul far felici i tifosi, perché promettere l'incognito?". Una cosa è certa: la Roma in Europa vuole rimanerci.

"E vogliamo anche tornarci - ribadisce il tecnico -. Ma per farlo dobbiamo fare qualcosa di incredibile. Adesso serve mettere mattone dopo mattone". Dunque vietato sbagliare anche per mantenere una tradizione recente che vede la Roma negli ultimi sette anni aver raggiunto cinque volte una semifinale europea (di cui una di Champions nel 2018) e due volte la finale (vincendo la Conference con Mourinho nel 2022 e perdendo l'Europa League l'anno dopo). In tutte c'è sempre stato Lorenzo Pellegrini, convocato nonostante il lieve stiramento al collaterale rimediato venerdì con il Genoa. Durante la rifinitura si è allenato con un vistoso tutore e Ranieri non dovrebbe comunque rischiarlo, lasciandolo in panchina e mandando in campo una formazione pressoché identica a quella di campionato ma con El Shaarawy al posto del capitano giallorosso.

Titoli di coda sul mercato: nella Capitale sono sbarcati Devyne Rensch, terzino destro proveniente dall'Ajax, e Pierluigi Gollini che sarà il vice di Mile Svilar. Sono i primi colpi del mercato invernale giallorosso dopo le partenze di Le Fée e Ryan, con il calciatore olandese sbarcato nel pomeriggio a Ciampino per poi svolgere visite mediche e apporre la firma sul contratto fino al 2029. Ai Lancieri andranno circa 5 milioni di euro per l'operazione a titolo definitivo, mentre al giocatore 1,2 milioni a stagione; sarà a disposizione a partire dalla gara di Udine di domenica.

