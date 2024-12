Coppa Italia: Inter Udinese 2-0 DIRETTA GOL e FOTO

Inter-Udinese 2-0 in campo gli ottavi di finale di Coppa Italia

GOL

Inter-Udinese 2-0 - Al 45'+2 Asllani raddoppia per i padroni di casa



Inter-Udinese1-0 - Al 30' nerazzurri in vantaggio con una rete di Arnautovic

Barella

ULTIME NEWS

L'Inter perde Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro, uscito al 72' della sfida di lunedì contro la Lazio per una lieve contrattura all'adduttore della coscia destra, si è sottoposto questa mattina agli esami che hanno evidenziato una lieve elongazione all'adduttore lungo della coscia destra. "La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno", spiega il club in una nota. Barella salterà quindi la sfida contro l'Udinese in Coppa Italia e quella di lunedì in campionato contro il Como, con l'obiettivo di rientrare per la gara in casa del Cagliari del prossimo 28 dicembre o al più tardi per la semifinale di Supercoppa italiana contro l'Atalanta del 2 gennaio in Arabia Saudita.

Runjaic

LA VIGILIA DELL'UDINESE

Saremo in difficoltà soprattutto a centrocampo, mancheranno Zarraga, Payero e Lovric. È una sfida ma metterò in campo la migliore squadra possibile. Ci saranno delle rotazioni, abbiamo diverse scelte, ma non è detto che ci saranno in tutti i reparti. C'è ancora tempo per decidere". Lo ha detto Kosta Runjaic, incontrando i giornalisti, alla vigilia della gara di Coppa Italia della sua Udinese a Milano con l'Inter. "Non andremo a stravolgere radicalmente la formazione - ha precisato -, non è l'approccio con cui vogliamo lavorare. Sarà però l'occasione per vedere meglio giocatori visti meno finora. La difesa sarà a tre". "Sanchez? Domani è il suo compleanno - ha concluso l'allenatore -. Sulla carta può anche partire dall'inizio, ma devo ancora decidere". Il cileno festeggerà 36 anni proprio nello stadio in cui la scorsa stagione ha conquistato il 20/o scudetto con l'Inter, quello della seconda stella. Sulla stagione dell'Udinese, il tecnico ha ricordato che "il percorso è difficile, ma avendo fiducia nel processo e lavorando i risultati arriveranno. Sappiamo che incontreremo delle difficoltà ma dobbiamo continuare a lavorare".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA