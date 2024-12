Champions League: Milan - Stella Rossa 1-0 DIRETTA e FOTO

In campo Milan-Stella Rossa 1-0 DIRETTA

GOL

Al 42' Milan in vantaggio con Leao

LA VIGILIA

Concentrato e meno loquace di quanto aveva abituato, Paulo Fonseca prepara la sfida contro la Stella Rossa a San Siro sperando di mantenere il rullino di marcia in Champions League e riscattare così le delusioni in campionato. Non ci sarà Pulisic, infortunato, "al suo posto giocherà Loftus Cheek", annuncia l'allenatore. Poi ci sarà qualche altro cambiamento, ma non nei centrali difensivi, giocherà sicuramente Theo Hernandez che a detta del tecnico "sta bene, si allena bene e sa cosa deve migliorare".

Sono le pillole di formazione che Fonseca concede in una vigilia dai toni bassi. Le parole fiume dopo la sconfitta di Bergamo lo hanno forse reso più prudente e le risposte in conferenza stampa sono dirette, chiare. Le polemiche sono un argomento chiuso "capisco la curiosità, ma voglio solo parlare della sfida di Champions League".

In Europa il Milan ha raccolto più soddisfazioni che in campionato. Ma anche in Serie A è solo questione di tempo. "Stiamo lavorando per cambiare. Io sono qui e continuo a credere che stiamo migliorando - ribadisce l'allenatore rossonero - e arriveremo alla fine in un'altra posizione. Non ho dubbi su questo, per questo continuo a lavorare tutti i giorni con la stessa fiducia e positività che ho dal primo giorno. Ho sempre il supporto della società. Capisco, se guardiamo la classifica, i sentimenti dei tifosi. Ma stiamo lavorando per migliorare". In Champions il Milan è reduce da tre successi consecutivi contro Bruges, Real Madrid e Slovan Bratislava. Ora affronta la Stella Rossa, che ha conquistato finora tre punti, una squadra "fisica, che cerca di giocare ma ha nel contropiede l'arma principale: ha tre attaccanti veloci. È una squadra molto pericolosa in contropiede", mette in guardia Fonseca. Il tecnico però può contare su una difesa più precisa.

"Negli ultimi tempi - precisa - siamo migliorati molto difensivamente, non solo in Champions League ma anche in campionato. A Bratislava è stata una partita particolare, la squadra ha imparato molto difensivamente. Sono sicuro che staremo bene difensivamente perché la squadra sta molto meglio". E' la solita fiducia che Fonseca assicura ad ogni vigilia di partita. Ma per risollevare il morale della piazza rossonera, delusa dai dodici punti di distacco dall'Atalanta prima in classifica, serve una vittoria convincente in Europa. Dovrà riuscirci senza Pulisic indisponibili e con Loftus-Cheek a sostituirlo.

"Ovviamente sono calciatori diversi con caratteristiche diverse ma il ruolo è lo stesso, quello che voglio da Loftus è lo stesso che voglio da Christian. Ma possiamo fare lo stesso con Loftus. Ovviamente Loftus è un giocatore che porta più palla, qui in Champions le partite sono un po' più aperte e abbiamo più spazio per lui e sono fiducioso". Nessun problema neppure con Theo Hernandez, nonostante un rendimento non all'altezza nelle ultime uscite: "Lo sto vedendo bene, si allena bene. Gli stiamo facendo vedere le azioni in campo che deve migliorare. Penso che sia migliorato in quello di cui gli ho parlato, deve migliorare poi su altre cose ma sta lavorando bene". Non servono panchine ed esclusioni come per Leao, sono situazioni diverse. Ora il Milan ha bisogno dei migliori per vincere e far tornare il sorriso.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA