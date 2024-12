Serie A, in campo Roma-Atalanta DIRETTA

In campo Roma-Atalanta DIRETTA 0-0, posticipo della 14ma giornata della Serie A di calcio.

Al netto del lungodegente Gianluca Scamacca, l'unico giocatore dell'Atalanta quasi certamente indisponibile per il posticipo di lunedì sera in casa della Roma è Davide Zappacosta. Il laterale, lesionatosi il soleo del polpaccio sinistro nel primo tempo contro l'Udinese a Bergamo il 10 dicembre prima della sosta per le Nazionali, è atteso al rientro sul campo d'allenamento a Zingonia nella sessione mattutina di venerdì o al più tardi sabato dopo più di due settimane di terapie.

La squadra, dopo la seduta di scarico all'indomani dell'impegno con lo Young Boys, ha riposato tutto il giovedì.

Rispetto a Berna, rientrano Ederson che era squalificato in Champions in mezzo accanto a De Roon, Bellanova a destra al posto di Cuadrado e Lookman in avanti.

Ancora da decidere la formula, con Pasalic avanzato probabilmente di nuovo dietro le punte, ma è difficile che l'allenatore Gasperini contro una difesa a 4 schieri il tridente con De Ketelaere e Retegui. Insieme a Carnesecchi in porta e Ruggeri a sinistra, Kossounou confermato dietro con Hien e Kolasinac, mentre Djimsiti e Scalvini, preservato dalla trasferta di coppa sulla superficie sintetica, saranno ancora in panchina.



