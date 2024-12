Malore in campo per Bove. Calciatore trasportato in ospedale, è cosciente DiRETTA

Paura in campo e sugli spalti allo stadio di Firenze. Durante la partita Fiorentina-Inter, in una fase di gioco fermo, il calciatore viola Edoardo Bove si è accasciato sul terreno di gioco.

Intorno al giocatore si è subito formato un circolo di protezione da parte di compagni e avversari mentre gli venivano prestati i primi soccorsi.

Bove, secondo le prime informazioni che filtrano dall'ospedale di Careggi, avrebbe ripreso conoscenza e parlato con chi gli stava accanto. Una crisi epilettica avrebbe causato il malore con arresto cardiaco.

La partita, sospesa al momento del malore, è stata quindi rinviata a data da destinarsi.

Al 16' Edoardo Bove si è accasciato in terra improvvisamente a terra durante la partita Fiorentina-Inter. I giocatori sono scoppiati in lacrime chiedendo l'intervento dell'ambulanza. Il gioco era fermo per un gol annullato a Lautaro Martinez, quando il centrocampista viola che si stava allacciando le scarpe è crollato a terra, svenuto, venendo subito circondato dai compagni di squadra e dagli avversari.

Dalle prime notizie Edoardo Bove avrebbe ripreso conoscenza e parlato con chi gli stava accanto. Una crisi epilettica avrebbe causato il malore con arresto cardiaco in campo: il giocatore ora è vigile, con lui ci sono lo staff medico viola e alcuni dirigenti. A breve il giocatore verrà sottoposto a tac, aveva spasmi.

Dalle immagini video si vede il centrocampista, 22 anni, che dopo essersi allacciato le scarpe si rialza, fa due passi poi barcolla e s'accascia a terra privo di sensi, vicini a lui ci sono Dumfies e Calhanoglu che si sono subito accorti della situazione grave, poi sono accorsi tutti gli altri giocatori e i compagni di Bove, con le lacrime e i le mani fra i capelli.

Subito sono stati chiamati i soccorsi, i giocatori viola sono corsi a chiamare l'ambulanza e ad affrettare perché intervenissero. L'ex romanista è stato trasportato all'ospedale di Careggi, sugli spalti del Franchi è calato il silenzio, già a Firenze si è vissuto il dramma di Astori.

Al capezzale di Edoardo Bove, al pronto soccorso di Careggi, sono arrivati il padre, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, e la sindaca di Firenze Sara Funaro. Il giovane centrocampista viola, prima di sentirsi male, aveva preso una botta fra il torace e la milza, dopo uno scontro di gioco con Dumfries. Di lì a poco Bove si era cambiato la maglia, restando per qualche secondo a torso nudo. Stando alle indiscrezioni si sarebbe rivolto di li a poco alla propria panchina per rivelare di avvertire qualche capogiro, poi il malore che gli ha anche provocato un arresto cardiaco quando era in ambulanza.

"Dio, ti prego", questo il tweet del compagno di squadra David De Gea per Edoardo Bove, colto da malore durante Fiorentina-Inter. Molte le reazioni del mondo del calcio per il giocatore della Fiorentina, dall'Hellas Verona "Forza Edoardo siamo tutti con te" a Ismael Bennacer: "Tutti i miei pensieri vanno a Edoardo Bove, sperando sia stato solo uno spavento", al fuoriclasse Terry Henry. Anche la Juventus, sempre attraverso i propri social, ha espresso la sua vicinanza al giocatore viola "Siamo tutti con te Edoardo".

