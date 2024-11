Europa e Conference League: Tottenham-Roma 2-2, Fiorentina-Pafos 3-2

In campo Tottenham-Roma 2-2 DIRETTA per l'Europa League e Fiorentina-Pafos 3-2 DIRETTA per la Conference.

Tottenham-ROMA 2-2 al 91'! Rete di Hummels. Cross basso e teso di Angelino, Hummels insacca da pochi passi dalla porta.

Fiorentina-PAFOS 3-2 all'87! Jajà segna a porta vuota dopo aver rubato palla a Terracciano che pasticcia col pallone senza passarla a un compagno di squadra!! Partita riaperta nel finale!

FIORENTINA-Pafos 3-1 al 72! Rimette 2 gol di distanza la Fiorentina! Cross delizioso di Kayode e stacco perfetto di Martinez Quarta! Palla sul palo lontano e nulla da fare per Ivusic.

Fiorentina-PAFOS 2-1 al 68'! Primo errore difensivo di Parisi con Bruno Felipe che gli scappa alle spalle. Palla rasoterra a centro area dove Jairo di tacco mira il palo lontano e la mette nell'angolino!!

FIORENTINA-Pafos 2-0 al 52'! Sottil lanciato da Beltran sulla fascia sinistra supera ancora la difesa avversaria! Palla tesa al centro dell'area a cercare Kouamè. Nel tentativo di respingere arriva la sfortunata deviazione di Goldar che insacca nella propria porta!

FIORENTINA-Pafos 1-0 al 38'! Comuzzo allontana una palla pericolosa e la palla arriva a Parisi, che taglia il campo e serve Ikoné. Sovrapposizione di Dodo premiata dall'esterno viola che dal fondo mette palla dentro e con una carambola fortunosa Kouamé riesce ad insaccare! Partita sbloccata!

TOTTENHAM-Roma 2-1 al 33'! Rete di Johnson. Suggerimento di Kulusevski, Johnson da centro area batte Svilar.

GOL ANNULLATO al 22'! El Shaarawy in gol su assist di Dybala, ma il numero 92 scatta in posizione irregolare: rete annullata dopo l'intervento del Var.

Tottenham-ROMA 1-1 al 20'! Rete di Ndicka. Dybala da calcio da fermo scodella in area, stacca Ndicka, traversa-rete.

TOTTENHAM-Roma 1-0 al 5'! Rigore di Son. Penalty trasformato con freddezza da Son, Svilar spiazzato.L'arbitro, richiamato al Var, aveva concesso il rigore per l'intervento giudicato falloso di Hummels su Sarr.

