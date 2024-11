Serie A: Genoa-Cagliari DIRETTA

In campo alle 12.30 Genoa-Cagliari DIRETTA

Il Genoa a sorpresa ha licenziato Gilardino per affidarsi all'incognita Vieira, che ritrova il poco amato Balotelli. I rossoblù ricevono il Cagliari che recupera Mina e Adopo.

"Mario lo conosco bene, è un giocatore e una persona che mi è sempre piaciuta. Anche come giocatore è un giocatore importante, che sa fare gol. Ora deve continuare a lavorare, l'ha fatto molto bene. Ora deve essere a disposizione di squadra e società per vincere le partite. È un giocatore importante". Parole al miele da parte di Patrick Vieira, nuovo allenatore del Genoa, nei confronti di Mario Balotelli che ritrova in rossoblù dopo l'esperienza con screzi avuta ai tempi del Nizza.

