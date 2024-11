Serie A, in campo Empoli-Udinese DIRETTA

Per i posticipi della 13ma giornata della Serie A di calcio, in campo Empoli-Udinese: 1-0 DIRETTA

La vigilia:

Dopo tre sconfitte consecutive (sei nelle ultime otto gare di campionato), l'Udinese cerca di riprendere il cammino da Empoli nel monday evening.

Mister Runjaic ha praticamente tutta la rosa a disposizione, salvo Sanchez, che sta cercando di recuperare la forma dopo l'infortunio estivo. Il suo desiderio sarebbe di riassaggiare almeno la panchina per la sfida di Coppa Italia del 19 dicembre a San Siro contro la "sua" Inter, con cui ha appena conquistato la seconda stella.

In difesa potrebbe tornare Kristensen, assieme all'inamovibile Bijol e a Giannetti; a centrocampo i favoriti paiono Lovric e Karlstrom, mentre sulla sinistra c'è ballottaggio tra Kamara e Zemura. Davanti si profila la coppia Thauvin-Davis, con Lucca e Iker Bravo pronti a gara in corso.

Il direttore sportivo Gianluca Nani ha fatto sapere che a gennaio potrebbero esserci dei movimenti in uscita per far giocare alcuni giocatori: gli indiziati sono gli attaccanti Brenner e Pizarro, anche in considerazione del rientro del "Nino Maravilla".



Probabili formazioni

Empoli (3-4-2-1): 23 Vasquez; 2 Goglichidze , 34 Ismajli, 21 Viti; 11 Gyasi, 6 Henderson, 32 Haas, 3 Pezzella; 99 Esposito, 93 Maleh; 29 Colombo. (98 Brancolini, 12 Seghetti, 22 De Sciglio, 35 Marianucci, 31 Tosto, 16 Belardinelli, 13 Cacace, 8 Anjorin, 7 Sambia, 19 Ekong, 17 Solbakken, 9 Pellegri, 90 Konaté). All.: D'Aversa. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cacace. Indisponibili: Fazzini, Grassi, Ebuehi, Zurkowski, Perisan e Sazonov.

Udinese (3-5-2): 40 Okoye; 30 Giannetti, 29 Bijol, 31 Kristensen; 19 Ehizibue, 8 Lovric, 25 Karlstrom, 32 Ekkelenkamp, 11 Kamara; 10 Thauvin, 9 Davis (90 Sava, 93 Padelli, 4 Abankwah, 6 Zarraga, 14 Atta, 16 Palma, 17 Lucca, 21 Iker Bravo, 22 Brenner, 23 Ebosse, 27 Kabasele, 33 Zemura, 77 Rui Modesto, 95 Tourè, 99 Pizarro). All.: Runjaic Squalificati: nessuno Diffidati: Bijol, Giannetti, Lucca. Indisponibili: Sanchez

. Arbitro: Marinelli di Tivoli

Riproduzione riservata © Copyright ANSA