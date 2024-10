Champions League: in campo Young Boys-Inter DIRETTA e FOTO

In campo Young Boys-Inter 0-0 DIRETTA e FOTO per la fase a gironi di Champions League

LA VIGILIA

Guai a pensare al big match con la Juventus di domenica: la testa deve essere solo alla sfida con lo Young Boys. È questo il messaggio che il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha voluto mandare ai suoi, alla vigilia della gara in casa degli svizzeri.

Un match da non sbagliare se i nerazzurri vogliono continuare al meglio la corsa per entrare tra le prime otto della classifica unica nella prima fase della nuova Champions League, dopo il pari in casa del Manchester City e il largo successo contro la Stella Rossa.

"La partita con la Juventus? Non ci dobbiamo pensare, vogliamo ragionare partita dopo partita. Affrontiamo lo Young Boys, che l'anno scorso ha stravinto il campionato e ha avuto qualche problema iniziale. È una squadra fisica, che fa le coppe da tanti anni. Dovremo fare attenzione", le parole di Inzaghi nella classica conferenza stampa della vigilia. Una sfida insidiosa anche a livello di terreno di gioco, visto che lo Young Boys gioca sull'erba sintetica, motivo per cui i nerazzurri hanno scelto di svolgere la rifinitura in Svizzera.

"Cosa cambia sul sintetico? Cambia, inutile dire che è uguale. Per questo siamo qui oggi a fare la rifinitura, dovremo abituarci nell'ora di oggi sul campo, prestando molta attenzione", ha aggiunto il tecnico. Soprattutto, però, il problema maggiore per Inzaghi riguarda la situazione degli infortunati. L'Inter infatti è partita per Berna senza Calhanoglu, Asllani e Acerbi (elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra, praticamente certa la sua assenza domenica contro la Juventus) mentre Zielinski è recuperato ma non è ancora al top. Così dovrebbe rivedersi Barella nella posizione da regista a centrocampo, ma l'unico sicuro della maglia da titolare in mediana è Frattesi.

"Io sono stato contento di quello che ha fatto Barella davanti alla difesa domenica, come l'aveva fatto l'anno scorso a Lecce o a Udine. Ci sta dando una grande mano, uno fra lui e Zielinski giocherà lì. Barella, Mkhitaryan e Frattesi hanno speso tanto: sicuramente giocherà Frattesi, poi degli altri tre ne partiranno due dall'inizio e uno probabilmente entrerà", ha commentato Inzaghi. "Per quanto riguarda le rotazioni, abbiamo avuto un problema traumatico di Asllani venerdì in allenamento. Calhanoglu ha avuto un problema domenica e le rotazioni a metà campo sono limitate. Zielinski ieri ha fatto una buona parte di allenamento e le sensazioni sono positive, dovrò valutare. Sto valutando Bastoni, sia per lui che per Dimarco. Domenica hanno giocato la terza partita consecutiva".

Non mancheranno i cambi nella formazione titolare. Rispetto all'undici visto dal 1' all'Olimpico, oltre alle assenze degli infortunati Acerbi e Calhanoglu, Bisseck dovrebbe far rifiatare Bastoni completando la difesa con Pavard e De Vrij, mentre sulle fasce Dumfries e Carlos Augusto prenderanno il posto rispettivamente di Darmian e Dimarco. In attacco, infine, Lautaro Martinez e Thuram partiranno dalla panchina, lasciando spazio alla coppia formata da Taremi e Arnautovic.



