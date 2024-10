Juve-Del Piero riparte, la figlia Dorotea nell'under 17 

Un altro figlio d'arte entra nella famiglia della Juventus. E, questa volta, non è nella prima squadra maschile, dove in estate c'è stato il passaggio di testimone tra Federico Chiesa e Khephren Thuram, con il francese che si è aggiunto a Timothy Weah.

Ora si parla di settore giovanile di Juve Women, dove infatti è sbarcata la figlia di una delle bandiere della storia bianconera: Dorotea Del Piero è ufficialmente una nuova giocatrice del club della Continassa.

La ragazza è la secondogenita di 'Pinturicchio', come l'aveva soprannominato Gianni Agnelli, ed è nata due anni dopo Tobias (classe 2007) e uno prima di Sasha (classe 2010). Dorotea è del 2009 e comincerà ad allenarsi nell'Under 17 della Juve femminile, squadra guidata dal tecnico Luca Scarcella.

Il pallone non è mai sparito da casa Del Piero e la ragazza ha iniziato a rincorrerlo su un prato verde già in America, nel Team Usa.

E, come documentato dalla mamma Sonia, Dorotea ha anche già alzato un trofeo all'Allianz Stadium: era il giugno del 2022, la sua squadra trionfava nella Coppa del Mondo di calcio dell'Accademy Juventus e la premiazione avveniva proprio dove papà Alex dava l'addio il 13 maggio del 2012, tra l'emozione dei tifosi.

Fu l'ultima immagine di una lunghissima storia d'amore durata 19 stagioni e resa eterna da un campionato Primavera e un Torneo di Viareggio nelle giovanili, oltre a sei scudetti, una Coppa Italia, quattro Supercoppe Italiane e ai trofei internazionali, dalla Champions League del 1995/1996 alla Coppa Intercontinentale, una Supercoppa Uefa e una Coppa Intertoto.

E non bisogna dimenticare il campionato di serie B del 2006/2007, con Del Piero che non abbandonò la Juve nonostante la retrocessione a tavolino per l'inchiesta Calciopoli. Con la maglia bianconera Del Piero ha giocato 750 partite (513 in campionato) e segnato 290 gol. E tantissimi tifosi bianconeri sognano il suo ritorno in società.

Ora Dorotea proverà a scrivere un'altra pagina nella storia tra Del Piero e la Juve, mentre Tobias sta cercando fortune all'Empoli Under 18: chissà se in futuro non ci sarà spazio in bianconero pure per lui. La notizia della figlia dell'ex capitano in maglia Juventus è stata accolta con felicità dai tifosi che hanno commentato sui social: tra i messaggi di felicitazioni si leggono frasi come "che meraviglia!", "buon sangue non mente", "una notizia grandiosa".

