Calcio: Serie A, in campo Bologna-Atalanta LIVE

In campo Bologna-Atalanta LIVE, per la sesta giornata del campionato di calcio di Serie A.

"Con la vittoria di Monza abbiamo ritrovato il sorriso e il sole. Ora dobbiamo trovare continuità: domani con l'Atalanta giocherà chi sta meglio ed è più avanti".

Parola di Vincenzo Italiano, che presenta così la sfida che attende il suo Bologna al Dall'Ara.

L'Atalanta è reduce dall'inatteso ko interno con il Como, ma il tecnico rossoblù non si fida: "E' presto per guardare la classifica, l'Atalanta ha inserito giocatori di grandissimo livello, per competere su tre competizioni, anche se arrivano da una sconfitta sappiamo tutti che è una squadra molto temibile e con grande capacità di reazione. Dovremo fare molta attenzione".

Niente turn over, vietato pensare al Liverpool. Dentro gli uomini che gli daranno più garanzia contro la formazione di Gasperini: "Dallinga sta crescendo, ma Castro in questo momento è più avanti. Karlsson deve lavorare, abbiamo sei esterni e devono andare forte e guadagnarsi spazio e minutaggio, chi è in vantaggio giocherà". Ballottaggio Orsolini-Ndoye davanti, Fabbian-Urbanki a centrocampo e Miranda-Lykogiannis con il Bologna che insegue con l'Atalanta il secondo successo consecutivo e il primo casalingo stagionale per il suo nuovo Bologna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA