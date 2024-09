Calcio: Coppa Italia, in campo Napoli-Palermo

In campo Napoli-Palermo 3-0 LIVE, per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Gol di Ngonge all'8' e al 12'. Allungo di Jesus al 42'.

Il Napoli - secondo quanto rende noto il Comune di Saviano - scenderà in campo con il lutto al braccio in ricordo delle vittime dello scoppio della palazzina avvenuto a Saviano domenica scorsa. Prima della gara le due squadre osserveranno un minuto di raccoglimento. In occasione dei funerali, la società - riferisce ancora il Comune - deporrà una maglia della squadra con il nome Giuseppe e il numero 10 sulla bara del piccolo tifoso azzurro, una delle vittime del crollo.



