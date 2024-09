Serie A: in campo Genoa-Roma 0-0 DIRETTA

Genoa e Roma sono in campo per la sfida valida per la 4/a giornata di serie A. Vigilia agitata dal caso Zalewsky, messo fuori rossa per 'scelta della società', come ha spiegato l'allenatore giallorosso De Rossi.

Roma e il caso Zalewski, De Rossi 'ha scelto il club'

Vietato sbagliare a Marassi per la Roma, non fosse solo per gli appena due punti in tre partite conquistati prima della sosta per le nazionali. L'obiettivo, dunque, è rimettersi in carreggiata e arrivare alla prossima pausa avvicinandosi al punteggio pieno. Sei le partite da qui al 6 ottobre con il primo tour de force che comincerà contro il Genoa e con una vigilia agitata dal caso Zalewski, finito fuori rosa dopo quanto successo con il Galatasaray e non solo.

"E' una scelta societaria, non mia, quello di escluderlo ed è legata al contratto - sottolinea Daniele De Rossi -. Di definitivo non c'è nulla, ma dovete parlare con la dirigenza". Il motivo di tale scelta è presto spiegato: il calciatore ha prima rifiutato il rinnovo contrattuale, per poi impedire che la trattativa per la cessione al Galatasaray si concretizzasse per via dei suoi "no" (seppur legittimi) al trasferimento. E su questo puntano i suoi legali in una nota all'Ansa, perché "si ritiene in ogni caso assolutamente insindacabile la libertà di un calciatore di definire o meno ogni trattativa relativa alla sua attività professionale, senza condizionamenti e né, tanto meno, costrizioni".

Gli avvocati di Zalewski definiscono "false" le ricostruzioni del suo rifiuto al Galatasary precisando come prima avesse aperto al trasferimento per poi declinare e ringraziare il club turco nonostante gli sforzi profusi. Ma i malumori di queste prime tre partite del campionato, non hanno colpito solo Nicola, bensì anche giocatori come Leandro Paredes, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini. "Gente con la quale lo scorso anno abbiamo avuto una media di due punti a partita - è la difesa di De Rossi -. Perché è vero che come squadra non abbiamo fatto benissimo negli ultimi anni arrivando sesti, ma questi calciatori il loro impegno non lo hanno fatto mai mancare". E poi ancora: "Dobbiamo rispettare giocatori che per anni hanno tirato la carretta, facciamoli sentire amati, perché persone come Pellegrini e Cristante ricevono meno rispetto di quanto gli spetti". Parole inequivocabili, pronunciate con l'unico intento di fare quadrato in un momento in cui la Roma può solo vincere per iniziare a smuovere una classifica che altrimenti comincerebbe a diventare preoccupante. Per farlo si affiderà alla nuova Roma, con molti volti arrivati solo negli ultimi giorni di mercato. Le prime novità, poi, sono quelle che riguardano la formazione con De Rossi che studia il 3-5-2 con diversi volti nuovi. A cominciare da Hermoso tra Mancini e Ndicka. Lui, come Hummels, "sono pronti per giocare", spiega De Rossi in conferenza e lo stesso vale per Koné che dovrebbe fare il suo esordio al posto di un Pellegrini non ancora al 100%.Davanti, invece, la coppia Dybala-Dovbyk con Soulé pronto a dare il cambio alla Joya.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA